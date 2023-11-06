Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/11/2023
LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
06.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele