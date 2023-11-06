Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2023)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

DİLEK ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KÜÇÜK ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

06.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

 

 

06/11/2023 08:36
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 6 kasım 2023
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