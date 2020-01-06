Nöbetçi Eczaneler (6 Ocak 2019)
Nöbetçi Eczaneler
06/01/2020
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LEFKOŞA
YENİKENT ECZANESİ
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922239378
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922281008
SÖZÜÖZ ECZANESİ
ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI / Lefkoşa
03922293300
GAZİMAĞUSA
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa
03923662928
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa
03923656519
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne
03928222287
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne
03928153620
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt
03927143847
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
03927277646