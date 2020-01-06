Nöbetçi Eczaneler (6 Ocak 2019)

Nöbetçi Eczaneler

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06/01/2020

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Nöbetçi Eczaneler (6 Ocak 2019)

LEFKOŞA

YENİKENT ECZANESİ

 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922239378

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922281008

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI / Lefkoşa

 03922293300

GAZİMAĞUSA

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa

 03923662928

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa

 03923656519

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne

 03928222287

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 03928153620

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143847

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 03927277646

 

06/01/2020 10:15
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 6, Ocak, 2019, haber, kıbrıs,
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