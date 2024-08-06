Nöbetçi Eczaneler 6/8/2024

ads ads ads ads
06/08/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler 6/8/2024

Emir Eczanesiyol tarifi

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-54-54

Larnaka Yolu Eczanesiyol tarifi

Çanakkale Mahallesi, 15 Ağustos Bulvarı No:136/B-2 Gazimağusa
» 2,5 mil yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (533) 860-59-65

Mehmet Gaziköylü Eczanesiyol tarifi

Uğur Mumcu Caddesi, Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 816-01-23

Shima Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Terkan Plaza No:62/4 Karaoğlanoğlu / Girne
» Oğuz Veli Ortaokulu karşı çaprazı, Tayf(Marshall) ve Magarina Bulli Restaurant sırası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (548) 822-02-72

Zehra Kelebek Eczanesiyol tarifi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Demirege Apt. No:169/A Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 821-38-88

Uyumsal Eczanesiyol tarifi

Kutlu Adalı Bulvarı No:3/A Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-30-05

Özbirtan Eczanesiyol tarifi

Dr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 371-22-24

Ayşe Altıntuğ Eczanesiyol tarifi

Şehit Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (542) 872-69-74

Cemile Fırıncıoğluları Eczanesiyol tarifi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:81/C-9 Ortaköy / Lefkoşa
» Lemar (Molto) yolu, Çin Pazarı (China Bazaar) karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 223-82-22

Çınarlı Eczanesiyol tarifi

Güven Sokak, Kulle Apt. No:21/A Hamitköy / Lefkoşa
» Ekin Adademir binası arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 225-23-60

Mustafa Pehlivan Eczanesiyol tarifi

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi No:88 Kızılbaş / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-71-07

06/08/2024 07:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.