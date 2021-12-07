Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi.....

ads ads ads ads
07/12/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2021)

LEFKOŞA

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 25 71

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272350

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923301036

GAZİMAĞUSA

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923654280

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923652200

GİRNE

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne

 0533 857 54 94

SERTAÇ ECZANESİ

 Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne

 0392 815 90 67

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne

 0392 815 34 96

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 03923712224

 

 

07/12/2021 08:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 7 Aralık 2021, haberkıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.