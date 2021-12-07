Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi.....
07/12/2021
LEFKOŞA
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
0392 227 25 71
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa / Lefkoşa
03922272350
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923301036
GAZİMAĞUSA
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923654280
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923652200
GİRNE
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne
0533 857 54 94
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne
0392 815 90 67
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne
0392 815 34 96
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt
0392 714 18 94
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
03923712224