Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi....

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07/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

YELİM ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

SERTAÇ ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

SHİMA ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

TANYA SALİMER ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

07.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

07/12/2022 11:53
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 7 aralık 2022,
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