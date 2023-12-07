Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/12/2023
LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
OBA 2 ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
DEFNE ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA
BAHAR ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
07.12.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele