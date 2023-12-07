Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2023)


LEFKOŞA

APAYDIN ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

OBA 2 ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

DEFNE ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

MAĞUSA

BAHAR ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

07.12.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

 

 

07/12/2023 08:38
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 7 EKİM 2023
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