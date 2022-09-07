Nöbetçi Eczaneler (7 Eylül 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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07/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (7 Eylül 2022)

LEFKOŞA

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

CANEŞ ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

YENİKENT ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

KANDİL ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

KÜÇÜK ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

GAZİMAĞUSA

ADA ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

GÜLOĞLU ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

GÜZELYURT 

RESMİYE ESE ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

07.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

 

 

 

 

07/09/2022 16:13
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 7 EYLÜL 2022,
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