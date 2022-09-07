Nöbetçi Eczaneler (7 Eylül 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
07/09/2022
LEFKOŞA
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
CANEŞ ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
YENİKENT ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
KANDİL ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
KÜÇÜK ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
GAZİMAĞUSA
ADA ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
GÜLOĞLU ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
07.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele