Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2019)
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi ...
07/11/2019
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LEFKOŞA
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922240988
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
GİRNE
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne / Girne
03928151025
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
03928213434
GAZİMAĞUSA
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt
03927143591
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke