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Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2019)

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi ...

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07/11/2019

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Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2019)

LEFKOŞA

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922240988

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

GİRNE

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne / Girne

 03928151025

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 03928213434

GAZİMAĞUSA

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

07/11/2019 09:26
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneler, 7, Kasım, 2019,
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