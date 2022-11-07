Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
07/11/2022
LEFKOŞA
BUSE KARŞILI ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
GÜNEY ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
GİRNE ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
GAZİMAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
CEREN ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
07.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele