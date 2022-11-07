Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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07/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)

LEFKOŞA

BUSE KARŞILI ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

GÜNEY ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

ÖZTEKİNER ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

GİRNE

AYDIN ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

GİRNE ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

KÜÇÜK ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

GAZİMAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

CEREN ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

07.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

07/11/2022 08:25
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TAGS: KKTC, Gazete, Manşetleri, haber, kıbrıs,
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