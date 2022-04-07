Nöbetçi Eczaneler (7 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (7 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 0392 223 42 82

 ***

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 26 03

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa

 2232333

GİRNE:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne

 05338300049

 ***

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne

 0533 842 36 37

***

SHIMA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı.

 05488220272

 GAZİMAĞUSA:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

 03923662026

***

ÇİSEM ECZANESİ 

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 365 40 04

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

 İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

07/04/2022 11:21
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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