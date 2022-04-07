Nöbetçi Eczaneler (7 Nisan 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/04/2022
LEFKOŞA:
FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
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GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 26 03
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa
2232333
GİRNE:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne
05338300049
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MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
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SHIMA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı.
05488220272
GAZİMAĞUSA:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
03923662026
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ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12