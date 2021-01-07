Nöbetçi Eczaneler (7 Ocak 2021)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi...

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07/01/2021

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Nöbetçi Eczaneler (7 Ocak 2021)

LEFKOŞA

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 70 88

CANEŞ ECZ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 52 20

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR - POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ VAKIFLAR BANKASI KARŞISINDAKİ 'ARA YOL' LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922271457

GAZİMAĞUSA

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı / Gazimağusa

 03923651338

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa

 03923656911

GİRNE

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne

 03928153516

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / Girne

 03928218410

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

İSKELE

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele

 03923714006

 

 

07/01/2021 08:45
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 7 Ocak 2021, haberkıbrıs,
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