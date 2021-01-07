Nöbetçi Eczaneler (7 Ocak 2021)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi...
07/01/2021
LEFKOŞA
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 223 70 88
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 52 20
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR - POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ VAKIFLAR BANKASI KARŞISINDAKİ 'ARA YOL' LEFKOŞA / Lefkoşa
03922271457
GAZİMAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı / Gazimağusa
03923651338
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa
03923656911
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne
03928153516
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / Girne
03928218410
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
03927147052
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke
03927278240
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele
03923714006