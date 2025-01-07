Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak 2025

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
07/01/2025

Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak 2025

Bahar Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı No:45 Gazimağusa
» Salamis yolu, Ateş Kuruyemiş yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-51-26

Çisem Eczanesiyol tarifi

Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaSakarya

0 (392) 365-40-04

Buğçe Eczanesiyol tarifi

Dr.Salih Miroğlu Caddesi, Templos Tower 2 Dükkanları / Girne
» Zeytinlik Yolu, Nusmar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-00-32

Küçük Eczanesiyol tarifi

Canbulat Sokak No:5/C Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-36-26

İpek Yöney Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Faraçoğlu İşhanı No:320 Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (533) 862-76-56

Aycan Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi No:4-J Güzelyurt
» Doğa ve Arkeoloji Müzesi ile Vakıflar Bankası sırasında, Kırnı Tavukçuluk-Gıda karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-23-16

Mehmet İlban Eczanesiyol tarifi

Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak No:9/D Boğaz / İskele
» Harup Fabrikası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (533) 834-82-51

Besim Sevindik Eczanesiyol tarifi

Karpaz, 8 Ağustos Caddesi, Dükkan No:3 Yeni Erenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskele

0 (533) 855-72-12

Melek İbrahim Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Öztürk Caddesi No:10 Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (392) 375-53-66

Dilan Pul Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi, Şafak Apt. Dükkan No:2 Yeşilyurt / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeYeşilyurt

0 (392) 723-73-33

Yelim Eczanesiyol tarifi

Gültekin Şengör Sokak, Aküç Apt. Kumsal / Lefkoşa
» Araç Kayıt Dairesi karşı yolu, Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kuru Temizleme yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-78-66

Nilcan Yavuzcan Eczanesiyol tarifi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Erönene İş Merkezi No:36/4 Ortaköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 223-23-33

Birgün Eczanesiyol tarifi

Kemal Aksay Caddesi No:36 Taşkınköy Lefkoşa
» Devpa Süpermarket yolu, Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-24-12
YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.