Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak 2025
YAYIN TARİHİ:
07/01/2025
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» Salamis yolu, Ateş Kuruyemiş yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-51-26
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaSakarya
0 (392) 365-40-04
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» Zeytinlik Yolu, Nusmar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-00-32
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-36-26
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (533) 862-76-56
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» Doğa ve Arkeoloji Müzesi ile Vakıflar Bankası sırasında, Kırnı Tavukçuluk-Gıda karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-23-16
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» Harup Fabrikası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (533) 834-82-51
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskele
0 (533) 855-72-12
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (392) 375-53-66
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeYeşilyurt
0 (392) 723-73-33
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» Araç Kayıt Dairesi karşı yolu, Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kuru Temizleme yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-78-66
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 223-23-33
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» Devpa Süpermarket yolu, Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-24-12
YAYIN TARİHİ: