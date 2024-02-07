Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2024)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2024)

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

MALEK ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa

TÖRENAĞA ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

ŞİFALI ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

MAĞUSA

DEMET ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya,

Gazimağusa

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

07.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

 

 

07/02/2024 10:58
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 7 Şubat 2024, kktc,
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