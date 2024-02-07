Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2024)
KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/02/2024
LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
MALEK ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
ŞİFALI ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya,
Gazimağusa
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
07.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele