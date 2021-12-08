Nöbetçi Eczaneler (8 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi.....
08/12/2021
LEFKOŞA
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa
0392 228 25 72
DAĞMAN ECZANESİ
BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
03923301022
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa / Lefkoşa
2254 500
GAZİMAĞUSA
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa
03923663374
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa / Gazimağusa
0392 365 51 26
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne / Girne
0392 821 84 10
SHIMA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı. / Girne
05488220272
SETENAY BENGİSU ECZ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne
0392 816 00 82
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI / Güzelyurt
03927144518
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
08:00-22:00 (22:00-00:00
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56
08:00-22:00 (Oncal