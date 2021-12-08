Nöbetçi Eczaneler (8 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi.....

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08/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (8 Aralık 2021)

LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa

 0392 228 25 72

DAĞMAN ECZANESİ

 BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03923301022

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa / Lefkoşa

 2254 500

GAZİMAĞUSA

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa

 03923663374

BAHAR ECZANESİ

 Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 51 26

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne / Girne

 0392 821 84 10

SHIMA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı. / Girne

 05488220272

SETENAY BENGİSU ECZ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne

 0392 816 00 82

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI / Güzelyurt

 03927144518

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

 08:00-22:00 (22:00-00:00

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

 08:00-22:00 (Oncal

 

 

 

 

 

08/12/2021 16:09
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 8 ARALIK 2021,
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