Nöbetçi Eczaneler (8 Eylül 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler ...
08/09/2022
LEFKOŞA
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
OBA 2 ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Ersoy Birkan Cad.İldeniz Business Complex Dük.No:3 Tuzla Gazi Mağusa
REZAN ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
08.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele