Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2020)
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 8 Mart 2020
08/03/2020
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LEFKOŞA:
PERVİN ECZANESİ
HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI / Lefkoşa
03922252818
08.00-02.00
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa
03922288956
08.00-02.00
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 223 93 93
08.00-02.00
GİRNE:
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne
03928245713
08.00-02.00
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne / Girne
03928151025
08.00-02.00
GAZİMAĞUSA:
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa
03923662369
08.00-02.00
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa
03923663350
08.00-02.00
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt
03927143591
08.00-01.00
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
08.00-01.00
İSKELE:
ERSU ADAN ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele / İskele
03923788887
10.00-16.00
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili / Alt Mesarya
03923978222
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya
03923767006
10.00-16.00
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz
03923744356
10.00-16.00
Eczane Detaylı Bilgi
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz
03923755366
10.00-16.00