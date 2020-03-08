Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2020)

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 8 Mart 2020

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08/03/2020

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Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2020)
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LEFKOŞA:

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI / Lefkoşa

 03922252818

 08.00-02.00

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922288956

 08.00-02.00

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 93 93

 08.00-02.00

GİRNE:

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne

 03928245713

 08.00-02.00

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne / Girne

 03928151025

 08.00-02.00

GAZİMAĞUSA:

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 03923662369

 08.00-02.00

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923663350

 08.00-02.00

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

 08.00-01.00

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

 08.00-01.00

İSKELE:

ERSU ADAN ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele / İskele

 03923788887

 10.00-16.00

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili / Alt Mesarya

 03923978222

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya

 03923767006

 10.00-16.00

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz

 03923744356

 10.00-16.00

Eczane Detaylı Bilgi

MELEK İBRAHİM ECZ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz

 03923755366

 10.00-16.00

08/03/2020 13:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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