Nöbetçi Eczaneler (8 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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08/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (8 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD YENİ YÜZYIL ANAOKULU , MARDO GÖÇMENKÖY YANI ORTAKÖY LEFKOŞA

 0392 228 46 00

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 03923300830

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa

 03924448688

GİRNE:

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

***

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 03928222287

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 0392 821 38 88

GAZİMAĞUSA:

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

 03923656911

 ***

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa

 0392 366 23 69

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 0392 714 23 16

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

08/04/2022 10:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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