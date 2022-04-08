Nöbetçi Eczaneler (8 Nisan 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
08/04/2022
LEFKOŞA:
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD YENİ YÜZYIL ANAOKULU , MARDO GÖÇMENKÖY YANI ORTAKÖY LEFKOŞA
0392 228 46 00
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
03923300830
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688
GİRNE:
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
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ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
GAZİMAĞUSA:
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
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UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500