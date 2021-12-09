Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi Eczaneler listesi...
09/12/2021
LEFKOŞA
HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa / Lefkoşa
0392 228 65 05
ÇELER ECZANESİ
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı / Lefkoşa
03922257505
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir / Lefkoşa
03922280508
GAZİMAĞUSA
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA / Gazimağusa
03923653631
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa / Gazimağusa
0392 366 47 47
GİRNE
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne / Girne
0533 826 51 91
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE / Girne
0542 876 06 60
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne / Girne
03928151790
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt
7142000
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke
05338419578
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
03923712224