Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi Eczaneler listesi...

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09/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2021)

LEFKOŞA

HAZAL REİS ECZANESİ

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 228 65 05

ÇELER ECZANESİ

 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı / Lefkoşa

 03922257505

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir / Lefkoşa

 03922280508

GAZİMAĞUSA

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA / Gazimağusa

 03923653631

ASLI EREN ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa / Gazimağusa

 0392 366 47 47

GİRNE

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne / Girne

 0533 826 51 91

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE / Girne

 0542 876 06 60

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne / Girne

 03928151790

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt

 7142000

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 03923712224

 

09/12/2021 11:33
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 9 aralık, 2021,
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