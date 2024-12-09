Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık 2024

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09/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık 2024

Ada Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-31-30

Osmankan Eczanesiyol tarifi

Larnaka Yolu, Hüseyin Durmuş Sokak No:50/A-2 Gazimağusa
» Halken Binası karşısı, Dr.Şerife Zorba Cilt Kliniği yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-92-97

Başak Eczanesiyol tarifi

Ziya Rızkı Caddesi No:31 Girne
» Ocak Kulubü karşısı, Barbaroslar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-36-20

Aydın Life Alsancak Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Beyaz Plaza No:3 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (392) 821-33-61

Günay Varış Eczanesiyol tarifi

Uğur Mumcu Caddesi, Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKarakum

0 (392) 815-25-85

Emine Şentürk Eczanesiyol tarifi

Büyükada Caddesi No:22 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (533) 851-58-21

Olgun Kahyaoğlu Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Karpazın Eczanesiyol tarifiCep Telefonu numarası

Şehit Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 Yenierenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (539) 112-38-02

Sevilay Pırlanta Eczanesiyol tarifi

Şehit Davut Sadık Sokak, Ecevit Meydanı Yeni İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskeleYeni İskele

0 (392) 371-35-02

Dilan Pul Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi, Şafak Apt. Dükkan No:2 Yeşilyurt / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeYeşilyurt

0 (392) 723-73-33

Yelim Eczanesiyol tarifi

Gültekin Şengör Sokak, Aküç Apt. Kumsal / Lefkoşa
» Araç Kayıt Dairesi karşı yolu, Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kuru Temizleme yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-78-66

Gönyeli Eczanesiyol tarifi

Ünveren Sokak, Ahmet Dereli Apt. No:13 Yenikent / Gönyeli
» Concorde Tower Otel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (533) 856-64-44

Umut Öksüz Eczanesiyol tarifi

Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Macro Süpermarket (Eski Lemar) karşısı, Aras Kargo yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 444-86-88
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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