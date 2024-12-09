Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık 2024
YAYIN TARİHİ:
09/12/2024
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-31-30
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» Halken Binası karşısı, Dr.Şerife Zorba Cilt Kliniği yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-92-97
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» Ocak Kulubü karşısı, Barbaroslar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-36-20
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (392) 821-33-61
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKarakum
0 (392) 815-25-85
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (533) 851-58-21
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (539) 112-38-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskeleYeni İskele
0 (392) 371-35-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeYeşilyurt
0 (392) 723-73-33
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» Araç Kayıt Dairesi karşı yolu, Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kuru Temizleme yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-78-66
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» Concorde Tower Otel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (533) 856-64-44
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» Macro Süpermarket (Eski Lemar) karşısı, Aras Kargo yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 444-86-88
YAYIN TARİHİ: