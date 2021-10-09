Nöbetçi Eczaneler (9 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/10/2021
LEFKOŞA:
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD YENİ YÜZYIL ANAOKULU , MARDO GÖÇMENKÖY YANI ORTAKÖY LEFKOŞA
0392 228 46 00
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
03922231210
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SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924
GİRNE:
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI
03928152025
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ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE
0542 876 06 60
GAZİMAĞUSA:
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
03923654735
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
03923655959
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa
03923767006
ALT MESARYA:
BUĞRA ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa
03923778825
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12