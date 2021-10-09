Nöbetçi Eczaneler (9 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
09/10/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (9 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD YENİ YÜZYIL ANAOKULU , MARDO GÖÇMENKÖY YANI ORTAKÖY LEFKOŞA

 0392 228 46 00

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

 03922231210

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

 03922273924

 GİRNE:

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

 0392 815 00 09

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 03928152025

***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE

 0542 876 06 60

GAZİMAĞUSA:

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 03923654735

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 03923655959

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa

 03923767006

 ALT MESARYA:

BUĞRA ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa

 03923778825

 KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

09/10/2021 09:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

Koronavirüse karşı bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz?

HK SAĞLIK

“Öncellikle 2019 COVID-19 pandemisi ile sosyal mesafe olarak da bilinen fiziksel mesafe ve uygun hijyen uygulamalarının dışında hiçbir ek, diyet veya başka bir yaşam tarzı değişikliğinin sizi COVID-19'dan koruyamayacağını anlamak özellikle önemlidir.” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme yollarını sizler için anlattı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.