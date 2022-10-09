Nöbetçi Eczaneler (9 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/10/2022
LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
GAZİMAĞUSA
ADA ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA
ESER AVCI ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA
MEHMET HOCA ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 89
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE
SELİN ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
SAKİNER ECZANESİ
09.10.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa