Nöbetçi Eczaneler (9 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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09/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (9 Ekim 2022)

LEFKOŞA

AKDENİZ ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

 

CEMRE ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

GAZİMAĞUSA

ADA ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA

ESER AVCI ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA

MEHMET HOCA ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 89

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE

SELİN ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

SAKİNER ECZANESİ

09.10.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

09/10/2022 08:43
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 09 ekim 2022,
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