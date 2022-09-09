Nöbetçi Eczaneler (9 Eylül 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
09/09/2022
LEFKOŞA
LA PHARMA ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
LADEN AKBATUR ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
GÜVEN ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
ŞİFALI ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
GAZİMAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
09.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele