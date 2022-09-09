Nöbetçi Eczaneler (9 Eylül 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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09/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (9 Eylül 2022)

LEFKOŞA

LA PHARMA ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

LADEN AKBATUR ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

TÖRENAĞA ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

GÜVEN ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

ŞİFALI ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

GAZİMAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

09.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

 

 

 

 

09/09/2022 12:00
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TAGS: nbetçi, eczane, liste, lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt, Girne, Lefke,
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