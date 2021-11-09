Nöbetçi Eczaneler (9 Kasım 2021)

LEFKOŞA:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

03922256161

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DERYA ECZANESİ

Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa

0392 227 61 98

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ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

03922235180

GİRNE:

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

03928152150

***

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

03928151025

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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

0392 821 38 88

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

05338703788

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

Üç Çakırlar Cad.Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa

03923669193

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİGüzelyurt

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

03927143847

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

0548 860 55 54

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A Lefke

05488655291

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09/11/2021 11:35