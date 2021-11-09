Nöbetçi Eczaneler (9 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/11/2021
LEFKOŞA:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY
03922256161
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DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa
0392 227 61 98
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
03922235180
GİRNE:
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
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NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
03928151025
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
GAZİMAĞUSA:
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
05338703788
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
Üç Çakırlar Cad.Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa
03923669193
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİGüzelyurt
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291