Nöbetçi Eczaneler-9 Mayıs 2021

ads ads ads ads
09/05/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler-9 Mayıs 2021

LEFKOŞA

AKDORA ECZANESİ

MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

03922253355

ALİ ERSOY ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı

03923301277

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

03922280606

GİRNE

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

03928150850

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne

05428553114

GAZİMAĞUSA

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

03923653130

TANYA SALİMER ECZANESİ

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

03923669988

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

0392 714 23 16

İSKELE

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler

03923714006

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

03923745170

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11 Lefke

03927277649

09/05/2021 09:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Nöbetçi Eczaneler-9 Mayıs 2021, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.