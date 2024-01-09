Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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09/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2024)

LEFKOŞA

KIZILBAŞ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

NECATİBEY ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE

GÜNDAL ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

PINAR KEKLİK ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

TÖREN ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAGUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

SERAKINCI ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

 

 

 

 

09/01/2024 09:01
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 9 Ocak 2023,
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