Nöbetçi Eczaneler Listesi (15 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
15/01/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler Listesi (15 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DİLEK ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

 

GÖNÜL ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

 

HAZAL REİS ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

 

İLGEN ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

 

MEVA ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

SAKİNER ECZANESİ

15.01.2023 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

15/01/2023 16:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.