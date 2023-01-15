Nöbetçi Eczaneler Listesi (15 Ocak 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
15/01/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
DİLEK ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
HAZAL REİS ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
İLGEN ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
MEVA ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
15.01.2023 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa