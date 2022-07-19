Nöbetçi Eczaneler Listesi (19 Temmuz 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (19 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KERMİYA ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya

 

PAPATYAM ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalköy

GAZİMAĞUSA

İÇTEN ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakol Sok.N0:' Mağusa

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

19.07.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 23 66

Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele

19/07/2022 11:51
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 19 temmuz 2022,
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