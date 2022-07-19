Nöbetçi Eczaneler Listesi (19 Temmuz 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/07/2022
LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
KERMİYA ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya
PAPATYAM ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalköy
GAZİMAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakol Sok.N0:' Mağusa
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
19.07.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 23 66
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele