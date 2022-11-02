Nöbetçi Eczaneler Listesi (2 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/11/2022
LEFKOŞA
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
PAPATYAM ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
DÜNYA ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
MARYAM ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA
MEVA ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
ZEYNEP ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
02.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele