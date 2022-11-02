Nöbetçi Eczaneler Listesi (2 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (2 Kasım 2022)

LEFKOŞA

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

İMGE ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

PAPATYAM ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

DÜNYA ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

MARYAM ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA

MEVA ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

ZEYNEP ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

02.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele


02/11/2022 09:50
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 2 kasım 2022,
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