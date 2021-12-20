Nöbetçi Eczaneler Listesi (20 Aralık 2021)
Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
20/12/2021
LEFKOŞA
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa
03922273270
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922277676
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GRAND PASHA HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA / Lefkoşa
0392 227 11 10
GAZİMAĞUSA
UZAY ECZANESİ
İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI / Gazimağusa
03923655656
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa
05338797994
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne
03928152585
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Alsancak
0533 870 19 46
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne
05488811811
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 32 52
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke
7278 500
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele
0548 860 55 54