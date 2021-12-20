Nöbetçi Eczaneler Listesi (20 Aralık 2021)

Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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20/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (20 Aralık 2021)

LEFKOŞA

SONUÇ ECZANESİ

 Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa

 03922273270

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922277676

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GRAND PASHA HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA / Lefkoşa

 0392 227 11 10

GAZİMAĞUSA

UZAY ECZANESİ

 İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI / Gazimağusa

 03923655656

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa

 05338797994

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne

 03928152585

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Alsancak

 0533 870 19 46

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne

 05488811811

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 32 52

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke

 7278 500

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

 

 

 

20/12/2021 09:18
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 20 aralık 2021,
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