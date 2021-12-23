Nöbetçi Eczaneler Listesi (23 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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23/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (23 Aralık 2021)

LEFKOŞA

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279155

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD YENİ YÜZYIL ANAOKULU , MARDO GÖÇMENKÖY YANI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 0392 228 46 00

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 0392 223 42 82

GAZİMAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa

 05488422795

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa

 03923660391

GİRNE

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne

 03928159777

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne / Girne

 0392 821 30 88

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu / Girne

 03928152150

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144790

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

 08:00-22:00 (22:00-00:00

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 03923712224

 

 

 

 

23/12/2021 09:40
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 23 aralık 2021,
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