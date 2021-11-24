Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
24/11/2021
LEFKOŞA
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI / Lefkoşa
03922271080
ÇELER ECZANESİ
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı / Lefkoşa
03922257505
YAZMAN ECZANESİ
Devlet Hastanesi Karşısı Akay Optik Plaza Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922232121
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923648494
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa
03923669555
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Alsancak
0533 842 36 37
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne
05488811811
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne
03928153516
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt
03927143591
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke
7278 500
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele
05391099577