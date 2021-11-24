Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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24/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2021)

LEFKOŞA

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI / Lefkoşa

 03922271080

ÇELER ECZANESİ

 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı / Lefkoşa

 03922257505

YAZMAN ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Karşısı Akay Optik Plaza Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922232121

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923648494

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa

 03923669555

GİRNE

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Alsancak

 0533 842 36 37

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne

 05488811811

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne

 03928153516

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke

 7278 500

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

 

 

24/11/2021 13:38
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 24 KASIM 2021,
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