Nöbetçi Eczaneler (26 Ağustos 2022)

Nöbetçi Eczaneler Listesi

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26/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Ağustos 2022)

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

CEMRE ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 229 09 90

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 843 18 99

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

RIZKI ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

GAZİMAĞUSA 

MAĞUSA ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 19 20

Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

26.08.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

 

 

26/08/2022 16:18
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TAGS: nöbetçi eczaneler, 26 ağustos2022, kktc,
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