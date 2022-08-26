Nöbetçi Eczaneler (26 Ağustos 2022)
Nöbetçi Eczaneler Listesi
26/08/2022
LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
CEMRE ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 229 09 90
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 843 18 99
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
RIZKI ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
GAZİMAĞUSA
MAĞUSA ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
26.08.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele