Nöbetçi Eczaneler Listesi (5 Ocak 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
05/01/2022
LEFKOŞA
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa
03922276549
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922236766
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922273700
GAZİMAĞUSA
VELİ ATEŞ ECZANESİ
SALAMİS YOLU, SHOE FOR ME AYAKKABI MAĞAZASINDAN İÇERİYE DÖNÜNCE, MERVE KUAFÖR YANI / YENİŞEHİR MAĞUSA / Gazimağusa
0392 365 04 19
GÜZER ECZANESİ
CITY MALL AVM YANI(ARKA YOL), DERSHANELER YOLU, GOLDEN CAR WASH ÇAPRAZI, ÇANAKKALE, GAZIMAĞUSA / Gazimağusa
05338740374
GİRNE
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne / Girne
0533 826 51 91
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne
0533 870 19 46
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne / Girne
0392 815 20 69
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt
03927143005
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke
05338419578
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56