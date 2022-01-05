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Nöbetçi Eczaneler Listesi (5 Ocak 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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05/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (5 Ocak 2022)

LEFKOŞA

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276549

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922236766

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922273700

GAZİMAĞUSA

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, SHOE FOR ME AYAKKABI MAĞAZASINDAN İÇERİYE DÖNÜNCE, MERVE KUAFÖR YANI / YENİŞEHİR MAĞUSA / Gazimağusa

 0392 365 04 19

GÜZER ECZANESİ

 CITY MALL AVM YANI(ARKA YOL), DERSHANELER YOLU, GOLDEN CAR WASH ÇAPRAZI, ÇANAKKALE, GAZIMAĞUSA / Gazimağusa

 05338740374

GİRNE

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne / Girne

 0533 826 51 91

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne

 0533 870 19 46

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne / Girne

 0392 815 20 69

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

 

 

05/01/2022 08:32
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 5 ocak2022,
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