Nöbetçi Eczaneler Listesi (6 Nisan 2023)
06/04/2023
LEFKOŞA
ALPDOĞAN ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
LADEN AKBATUR ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
MUCİZEM ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
GAZİMAĞUSA
MEVA ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
ULUÇAY ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
06.04.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele