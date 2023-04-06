Nöbetçi Eczaneler Listesi (6 Nisan 2023)

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06/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (6 Nisan 2023)

LEFKOŞA

ALPDOĞAN ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

LADEN AKBATUR ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

TUNA ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

MUCİZEM ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

GAZİMAĞUSA

MEVA ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

ULUÇAY ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

06.04.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

 

 

06/04/2023 15:00
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 6 NİSAN 2023,
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