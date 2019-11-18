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Nöbetçi Eczaneleri (18 Kasım 2019)

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi

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18/11/2019

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Nöbetçi Eczaneleri (18 Kasım 2019)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa

 03922237272

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa

 03922277874

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255730

GİRNE

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne

 03928154043

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne / Girne

 03928151790

GAZİMAĞUSA

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923651847

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa

 03923656911

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143252

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

18/11/2019 16:23
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneleri, 18, Kasım, 2019
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