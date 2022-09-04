Nöbetçi Eczaneler
04/09/2022
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Lefkoşa bölgesi:
ARASTA ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
SABİHA BULDUK ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
Girne bölgesi:
AYDIN ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ÖMRÜM ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
Mağusa bölgesi:
AYBENK ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
Güzelyurt bölgesi:
NİLGÜN ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
Lefke bölgesi:
ULUS ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
Üst Mesarya bölgesi:
MELİZ ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
Alt Mesarya bölgesi:
VADİLİ ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İskele bölgesi:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
Karpaz bölgesi:
GÜRSEL ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
04.09.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz