Nöbetçi Eczaneler (7 Ocak 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/01/2022
LEFKOŞA
SERKAN KERVAN ECZ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 225 80 91
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922241210
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa
03922287866
GAZİMAĞUSA
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa
03923656911
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa
03923651920
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne
0392 815 73 50
ZEHRA KELEBEK ECZ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne
0392 821 38 88
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne
0392 816 12 13
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 23 16
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
0392 727 76 46
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015