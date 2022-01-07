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Nöbetçi Eczaneler (7 Ocak 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler (7 Ocak 2022)

LEFKOŞA

SERKAN KERVAN ECZ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 225 80 91

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922241210

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa

 03922287866

GAZİMAĞUSA

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa

 03923656911

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa

 03923651920

GİRNE

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne

 0392 815 73 50

ZEHRA KELEBEK ECZ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne

 0392 821 38 88

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne

 0392 816 12 13

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 23 16

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

07/01/2022 08:13
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 7 ocak 2022,
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