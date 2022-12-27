Noel Babalar sakallarını kesti

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentindeki Praca Afonso Pena’daki Noel Babalar bir etkinlikte bir araya geldi.

.

Etkinliğe katılanlar, gelecek yıla kadar tekrar uzaması için sakallarının bir kısmını kesti.

.

Bu sembolik olarak Noel Baba’nın izin gününün başladığı an olan “Barbas de Molho” töreninin bir parçası olarak kabul ediliyor.

.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2022 14:00