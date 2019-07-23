Noel Baba'nın çatısı çürüdü

Rus Ortadokslarının hac merkezi olan Antalya Demre'deki Noel Baba Kilisesi'ni yağmur ve güneşten korumak için 30 yıl önce 1 yıllığına yapılan dev örtü, artık tarihi yapıya zarar vermeye başladı.

Antalya Demre İlçesi'ndeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi'ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80'li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayınca tarih yapı sera etkisine maruz kaldı.

Uzmanlar, çelik ve plastikten oluşan örtünün çürüdüğünü, bu çürümenin kiliseye de zarar verdiğini söyledi.

1 YILLIĞINA YAPILDI 30 YILDIR VAR



Rus Ortodokslarının hac merkezi konumunda bulunan Noel Baba Kilisesi üzerindeki yapının 1 yıllığına yapıldığını ancak 30 yılı aşkın süredir bu yapının kilise duvarları üzerinde çürüdüğünü savunan eski Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Bülent Baykal, Hürriyet gazetesinden Selim Uzun'un haberinde, "Baraka gibi görünen o yapı 1 yıllığına kiliseyi rüzgâr ve yağmurdan koruması için yapıldı. Ama maalesef yeni proje yapılamadığı için o yapı günümüze kadar geldi" şeklinde konuştu.

Yapının kiliseye zarar verdiğini iddia eden Baykal, “Birçok bilim insanı ile konuyu istişare ettik. Burası insanlık tarihi adına çok önemli bir eser. Her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ama çatıyı kaplayan bu çelik-plastik yapı sera etkisi yarattığı için kilisenin tamamını adeta çürütüyor. Ayrıca yapı üzerine yük de biniyor. Çünkü yapıldığı tarihte kullanılan malzeme kalitesi çok kötü" dedi.



NOEL BABA DA ÇOK ÖNEMLİ



Şanlıurfa'daki Göbeklitepe üzerine yapılan koruma çatısını örnek gösteren Baykal, şöyle devam etti: "Göbeklitepe'yi de inceledik. Orada kullanılan malzeme gerçekten inanılmaz. Bir an önce Noel Baba Kilisesi de benzer bir proje ile koruma altına alınmalı. Çünkü Noel Baba Kilisesi'nin de önemi çok büyük. Böyle bir çalışma kiliseyi sera etkisinden kurtardığı gibi görsel kirliliği de yok eder."



"BİZ DE RAHATSIZIZ"

Mucizelerin Azizi olarak bilinen Aziz Nikolaos adına Myralılar tarafından yaptı. rilan kilisenin çatısındaki yapıdan rahatsız olduklarını vurgulayan Aziz Nicolas Anit Müzesi Kazi Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan da "O çatıdan biz de rahatsızız. Zaten kilisede çatlaklardan su girmesi nedeniyle birtakım problemler var" dedi.