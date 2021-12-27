Noel tatilini Omicron vurdu, 7 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi

Koronavirüs vakalarındaki artışın personel sıkıntısına neden olması nedeniyle on binlerce havayolu yolcusu binlerce uçuşun durdurulmasından etkilendi.

FlightAware veri izleme sitesine göre, cuma gününden bu yana ve Noel hafta sonu boyunca 7 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

Çin ve ABD havayolları, pazartesi günü açıklanan gecikmeler ve iptallerden en çok etkilenen iki ülke oldu.

Şirketler, iptallerin havayolu ekiplerinin testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklandığını söylüyor.

Testi pozitif çıkmayan ancak enfekte kişilerle temas halinde olan personel, daha sonra kendilerini tecrit etmek zorunda kalıyor.

FlightAware'e göre pazar günü, 800'den fazlası ABD havaalanlarına gidiş-dönüş olmak üzere 2 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi.

En kötü etkilenen ABD şirketleri Delta, United ve JetBlue oldu.

Bununla birlikte, Asya'da en çok etkilenen havayolu, pazar günü 390'dan fazla iptal edilen uçuşla China Eastern oldu.

Çin'in kuzeyindeki Şian kentindeki havalimanı 120'den fazla uçuş iptali bildirdi.

Kaydedilen koronavirüs vakaları, büyük ölçüde Omicron varyantı ile dünya çapında keskin bir şekilde artıyor.

Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, dünya çapında yaklaşık 5,4 milyon insan koronavirüs nedeniyle öldü. 279 milyondan fazla onaylanmış vaka var.

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27/12/2021 09:00