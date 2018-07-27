Nokia çöküşte!

Tekrardan şahlanma döneminde olan Nokia, oldukça garip bir istatikle karşımızda.

Piyasaya sunduğu modellerinden beklenilen satış miktarının altında kalan Nokia, beklemediği büyüklükte bir zarara uğradı. Akıllı telefon piyasasına oldukça güçlü bir giriş sağlayan firma, satışlar konusunda tökezlemeye başladı.

Nokia, cihaz ve servislerini Microsoft'a sattığından bu yana piyasada tekrar yerini almaya çabalıyor. Çözüm olarak HMD Global ile ortaklaşa çalışan marka, başarılı işler sergilese de geçtiğimiz Şubat ayında 425 personelini işten çıkartmasıyla gündeme gelmişti.

Ortaya çıkan bu zararı minumuma indirmeye çalışan firma farklı anlaşmalara imza atmış olsada bu zararı kapatabilememiş.

Gelirleri geçen yıla göre düşen Nokia, mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde zarar ettiğini açıkladı. Şirket, 260 milyon euro zarar beklentisi içerisindeyken bu rakam 267 milyon euro'ya çıktı. Satışlar ise geçen sene bu döneme göre yüzde 1'lik bir düşüş yaşadı ve 5,31 milyar euro oldu.

Bu konuda çalışmalarına devam eden Nokia, Nokia 9 gibi merakla beklenen akıllı telefon modelleriyle tekrardan kendisini toparlaması bekleniyor.