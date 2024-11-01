Nokia yılan oyunu ile geri dönüyor! Yeni telefonları tanıttı

Nokia telefon serisini iki yeni modelle genişletti. Şirket bu haftanın başlarında Nokia 110 4G (2024)'ü tanıttı, ardından Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G'nin yeni sürümlerini sundu.

NOKİA YENİ MODELLERİ TANITTI

HMD, Nokia telefon serisine Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G modellerini ekledi.

Nokia 125 4G (2024) modelinin yakın zamanda duyurulan Nokia 110 4G (2024) ‘ün yenilenmiş hali olduğunu görülürken, Nokia 108 4G ise HMD 105 4G modelinin daha küçük ekranlı hali olarak sunuldu.

Nokia'nın ikonik Yılan oyununu barındıran yeni özellikli telefonları Nokia 108 4G (2024) ve Nokia 125 4G (2024) kablosuz FM radyo desteği ve MP3 çalar özellikleri de barındırıyor.

Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G, 2 inç ekran boyutuna sahip. Nokia 108, 1.450 mAh bataryasıyla 15 güne kadar bekleme süresi sunarken, Nokia 125 4G ise 1.000 mAh batarya kapasitesine sahip.