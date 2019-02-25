Nokia'dan MWC 2019'da nostalji rüzgarı!

Nokia, MWC 2019 kapsamında en yeni telefon modellerini tanıttı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise kuşkusuz Nokia 210 oldu.

Nokia, MWC 2019 kapsamında düzenlediği etkinlikte bizlere sadece beş kameralı telefonu Nokia 9 PureView'ı göstermedi. Marka, 9 PureView'a ek olarak Nokia 210, orta seviye Nokia 1 Plus, Nokia 3.2 ve Nokia 4.2.'ı da bizlerin beğenisine sundu.

Tuşlu takım, sert gövde ve sınırlı yazılım yetenekleri ile Nokia 210, belki de donanım olarak o kadar da sağlam değil ancak nostalji severleri fazlasıyla mutlu edecek bir cihaz. Klasik görünümü ile dikkat çeken telefon, kullanıcı dostu basit bir cihaz arayanlar için sadece 30 dolardan satışa sunulacak.

Şebekeden uzakta olmaktan endişeleniyorsanız, Nokia 210'un birkaç modern donanımı da bizlerin beğenisine sunulmuş durumda. Opera Mini tarayıcısında, web'e göz atabilir ve sosyal medyada gezinebilirsiniz. Nokia, ayrıca zamanın efsanelerinden biri olan Snake oyununu da 210 ile beraber geri getiriyor.