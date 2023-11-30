UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Peki Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland deplasmanına çıkıyor.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.

Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, bu akşamki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Mücadele sentetik çimde oynanacak

Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle de dikkati çekiyor.

Danimarka temsilcisi, bu ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynarken, Fenerbahçe de zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için özel termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının -5 derecede olması bekleniyor.

Nordsjaelland'ın bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.