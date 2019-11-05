Norm Ender’in şarkısı kaldırıldı

Uzun bir aradan sonra müzik piyasasına geri dönen rapçi Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısında şok bir gelişme yaşandı. 'Mekanın Sahibi' ile ilgili ortaya atılan çalıntı iddialarının ardından Spotify da Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.

Norm Ender, bir süre önce çıkardığı “Mekanın Sahibi” şarkısıyla birlikte müzik listelerinde büyük ses getirmişti. Rap camiasında da büyük bir çekişmenin başlangıcı olan “Mekanın Sahibi” şarkısı hakkında geçtiğimi günlerde “çalıntı” iddiaları gündeme geldi. Şarkı ile ilgili bugün şok bir gelişme yaşandı. Online müzik platformu Spotify şarkıyı listesinden kaldırdı.

ORİJİNALİ KALKTI, REMIX’LER KALDI

Şarkının neden kaldırıldığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Mekanın Sahibi şarkısının remix versiyonları ise gala Spotify’da yer alıyor.

YUNG SLATT’TAN SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI

Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen “Work My Move” adlı parçadaki benzerliği dikkat çekmişti. ‘Mekanın Sahibi’ çalıntı mı?” soruları gündeme gelmişti. Dün melodinin kendisine ait olduğunu iddia eden Young Slatt, sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Norm Ender’i de etiketleyerek, “Norm Ender etiketinde, ‘beat’imi çaldı” ifadelerini kullandı.

GİYİM FİRMASI İLE ANLAŞMIŞTI

Norm Ender’in şarkısının Spotify’dan kaldırılmasının ardından gözler şarkıcının anlaşma yaptığı giyim firmasına çevrildi. ‘Mekanın Sahibi’ şarkısı büyük bir başarı yakaladıktan sonra Ender, ünlü bir giyim firması ile anlaşmış ve şarkısı her mağazada çalmaya başlamıştı. Yaşanan gelişmeden sonra telif sahibi kişi ile marka ve Norm Ender arasında büyük sorunlar ortaya çıkabilir.

05/11/2019 10:33