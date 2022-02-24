Normal doğumun anne ve bebeğe 13 faydası

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, normal doğumun faydaları hakkında bilgi verdi.

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği eşsiz ve büyüleyici bir süreç olan doğumda, her ikisinin de sağlığının korunması için doğum yöntemleri özellikle öne çıkarıyor. Günümüzde daha çok bilinçli ebeveynler tarafından tercih edilen normal doğum, annenin hızla doğal yaşantısına dönerek doğum kilolarından kısa sürede kurtulmasını, bebeğin ise sezaryen ile dünyaya gelen yaşıtlarına göre hayata daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Normal doğumun yaygınlaşması için, toplumdaki yanlış inanışların sona ermesi, doğum esnasında ve sonraki süreçte faydalarının bilinmesi önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, normal doğumun faydaları hakkında bilgi verdi.

Herhangi bir engel yoksa normal doğumun teşvik edilmesi gerekiyor

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği normal doğum, aslında hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, tamamen içgüdüsel ve bilinçaltında yazılı bilgilerle doğal bir süreç gibi gerçekleşmektedir. Geçmiş çağlardan günümüze gelirken, değişen yaşam şartları, fiziksel aktivite azlığı, oturarak çalışma zorunluluğu, katkılı ve işlenmiş gıdalarla beslenme her kadın için doğumu zorlaştırmıştır. Bu zorluk da çeşitli yanlış inanışlara neden olarak ebeveynlerin anne ve bebeğin sağlığı için sezaryen doğumu tercih etmelerine neden olmaktadır. Ancak günümüzde hekimlerinin de yardımı ile doğru yönlendirilen ebeveynler, normal doğumu tercih etmelerini sağlamaktadır.

Baba adayının doğuma girmesi anneye kendini güvende hissettiriyor

Normal doğumun en önemli temel prensibi, mümkün olduğu kadar az ya da hiç müdahale edilmemesidir. Anne adayına hiçbir şekilde suni sancı verilmeyerek doğumun kendiliğinden başlaması beklenmektedir. Anne ve bebek için herhangi bir risk yoksa doğum süresi doğal sürece bırakılmaktadır. Bu da doğumun bazen kısa bazen de uzun olmasına neden olmaktadır. Yine gerekli olmadıkça epizyotomi yani doğum kesisi uygulanmamaktadır. Anne hareketlerinde tamamen serbest bırakılarak yatmak ya da uzanmak zorunda bırakılmayarak ayakta ve rahat olduğu şekilde ıkınması sağlanmaktadır. Normal doğum sürecinde ilaç ya da cerrahi müdahale zorunlu hallerde uygulanmaktadır. Doğal doğumun başarılı olabilmesi için anne ve baba adaylarına büyük bir görev düşmektedir. ebeveynlerin doğum öncesinde önyargılarından tamamen arınmış, doğru bilgilendirilmiş olması ve başarılı olunacağına yürekten inanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle anne adayının gebeliği sırasında doğru nefes alma, sakinleşme ve gevşeme tekniklerini de öğrenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca annenin kendisini güvende hissetmesi için daha önceden eğitim almış babanın da doğuma girmesi önerilmektedir.

Bebek ve anne daha az strese maruz kalıyor

Doğumdan sonra bebek için herhangi bir sakınca yoksa; anne ile bebeğin ten tene temas ettirildikten sonra kordonun kesilmesi aralarındaki iletişimin daha güçlü olmasını sağlamaktadır. Müdahaleli doğuma göre daha az strese maruz kalan anne ve bebek için normal doğumun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:



1. Normal doğum daha hızlı ve kolay iyileşmenizi sağlayarak doğal hayatınıza erken dönmenizi sağlar.



2. Doğumdan sonra hastanede maksimum 1 gün kalan anneler, doğum sonrası herhangi bir acı yaşamadığı için bebeğiyle daha hızlı iletişim kurar.

3. Normal doğum yapan anneler sezaryen doğum yapan annelere göre daha az enfeksiyon riski yaşar.



4. Normal doğum yapan annenin süt hormonları daha hızlı çalışarak süt azlığı yaşamaz.

5. Doğum kilolarından kolay ve hızlı bir şekilde verir.



6. Plasenta, kan pıhtıları ve bebekten kalan tüm artıkları vücudunuz çok daha kolay temizler.

7. Doğum yapan annelerin en sık karşılaştığı kabızlık sorunu daha az görülür.



8. Doğum kanalına giren bebeğin baskıya maruz kalması ciğerlerindeki amniyon sıvısının boşalmasını sağlar. Böylece bebeğiniz daha az solunum problemi yaşar.

9. Doğum kanalındaki bebek, annesinden bazı faydalı bakterileri alarak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.



10. Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, sezaryen ile dünyaya gelen bebeklere göre göre daha fazla emme refleksi geliştirir.

11. Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin yoğum bakım ve kuvöze alınma olasılığı daha azdır.



12. Bebeğin uykusu, kilo alımı ve beyin gelişimi sezaryen ile dünyaya gelen bebeklere göre daha olumlu gelişir.

13. Normal doğum ile dünyaya gelen bebekler daha az ağlayarak anne ve babasıyla olumlu iletişim kurmaktadır.

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24/02/2022 22:44