Normalleşmeye adım adım: İşte corona virüs önlemlerini kaldıran 5 ülke

Corona virüs pandemisi 18 aydan uzun bir süredir hayatımızda. Dünya genelinde bazı ülkeler özellikle ortaya çıkan varyantlar nedeniyle bazı katı kuralları yürürlüğe koyarken, bazıları da ‘Covid ile yaşam’ modelini benimsemeye karar verdi.

Bu ülkelerin bazıları aşılamada yüksek oranlara sahipken bazıları da kısıtlamaların sosyal ve ekonomik zararlarına dur demek için açılmaya karar verdi. İşte tüm dünya yeni varyantlardan endişe duyarken ‘Covid ile yaşam’ modelini benimseyen ve açılmaya karar veren 5 ülke;

1- DANİMARKA

Danimarka hükümeti, Covid-19’un artık “toplum için kritik tehdit oluşturan bir hastalık” olmadığını belirterek ülkedeki tüm kısıtlamaların 10 Eylül’de kaldırdığını açıkladı. Ülkede maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarılırken, sosyal hayat eski işleyişinde devam edecek.

Danimarkalılar, kaldırılan kısıtlamalar ile birlikte gece kulüpleri, restoran, bar, müze, konser ve diğer sosyal aktivitelere maskesiz ve sosyal mesafe kuralları olmadan gidebilecek.

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ancak uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi. Ülkede Eylül ayı itibariyle yetişkin nüfusun yüzde 74’ünün aşılandığı bildirildi.

2- SİNGAPUR

Nüfusunun yüzde 81’ini aşılayan ve bu oranla dünyada ilk sırada olan Singapur, bir süredir açılma politikası izleyen ülkeler arasında. Ancak Delta varyantı başta olmak üzere ortaya çıkan yeni ve daha bulaşıcı olan yeni varyantlar bu durumu kısıtlayabilir.

Ülkede, aşıları tam olan kişiler tüm sosyal ortamlarda bulunabilirken, insanların gruplar halinde toplanmasına izin verilmişti. Ancak son derece bulaşıcı Delta varyantının neden vakalarda artışa neden olması bu stratejiyi zorlarken, yetkililer yeni kısıtlamaların tartışıldığını ifade etti.

3- TAYLAND

Tayland, önümüzdeki ay Bangkok başta olmak üzere diğer popüler tatil destinasyonlarını yabancı ziyaretçilere açmayı planladıklarını duyurdu. Buna göre, corona virüse karşı tam aşıları olan ve bir test rejimi taahhüt eden turistlerin başkent Hua Hin, Pattaya ve Chiang Mai’ye girmesine izin verilecek. En ünlü turizm merkezlerinden biri olan Phuket Adası’nın da 1 Temmuz itibariyle ‘herhangi bir karantina gerekmeden’ açılacağı bildirildi.

Hükümetin bu adımı artan vaka sayılarına rağmen turizmi canlandırmak için yaptığına inanılıyor. Our World in Data’nın verilerine göre, Tayland nüfusunun %18’den biraz azı tam aşılı. Bu rakamlar göz önüne alındığında ülkedeki vaka sayısı 2020 yılına göre daha yüksek seyrediyor.

4-GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika, azalan corona virüs vakaları sayesinde kısıtlamaları genişleten ülkeler arasında. Ülkede sokağa çıkma yasağı 23.00-04.00 arasına çekildi. İzin verilen toplantı sayısı kapalı alanda 250, açık havada 500 kişiye çıkarıldı ve alkol satışlarındaki kısıtlamalar daha da azaltıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, daha bulaşıcı Delta varyantının neden olduğu yıkıcı bir üçüncü enfeksiyon dalgasının sona ermediği konusunda uyarılarda bulundu. Ramaphose, ülkesinin şu anda tüm yetişkin nüfusu kapsayacak kadar yeterli aşı dozuna sahip olduğunu ve bugüne kadar yetişkinlerin dörtte birinden fazlasının en az bir doz aşı olduğunu belirtti, herkesi aşı olmaya çağırdı.

5- ŞİLİ



Dünyanın en iyi aşılama kampanyası yürüten ülkelerinden biri olarak anılan Şili’de aşılama oranı yüzde 87lere kadar ulaştı. Ülkede, bağışıklığı zayıf olan kişiler, daha önce Sinovac aşısı olanlar ve sağlık personeli için üçüncü doz uygulamaları başladı.

Delta varyantının yarattığı tehdide rağmen, Şili hükümeti, 1 Ekim’den itibaren ülkeyi turizme yeniden açmak üzere adımlar atacaklarını açıkladı. Yerleşik olmayan yabancılar, belirli şartları yerine getirmeleri ve varışta beş gün boyunca karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye girebilecek.

Bu habere tepkiniz:



16/09/2021 18:13