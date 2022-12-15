Nörologlar açıklıyor: IQ düşüren 6 alışkanlık!

Gün içerisinde fark etmeden yaptığımız hareketler ve aktiviteler fazlasıyla zekanızı etkiliyor olabilir. Özellikle bazı davranışlar zeka geriliğine yol açıyor. Peki bunların neler olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

IQ seviyelerini belirleyen durumlardan biri de gün içerisinde yaptığımız aktiviteler oluyor. Herkesin yaptığı bu hareketler farketmeden zekanızın düşmesine neden oluyor. Öyleyse gelin bu hareketlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

SOSYALLİKTEN UZAK OLMAK

İnsan ilişkileri zeka seviyelerini yükselten en önemli aktivitelerden biridir. Eğer sosyal biri değilseniz, evden çıkmayı sevmiyorsanız hemen sosyalleşin! Çünkü asosyal olmak IQ seviyelerini düşüren durumlardan biri oluyor.

ÇOK FAZLA DOYMUŞ YAĞ VE ŞEKER TÜKETİMİ

Yüksek yağ ve şeker içeren diyetlerin zeka seviyesinde düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir. Yediğiniz yiyeceklerden, içtiklerinize kadar dikkat etmenizde fayda var. Özellikle de fazla şeker tüketmemeye özen gösterin. Aksi halde bu durum zekanızı olumsuz yönde etkileyebilir.

SPORSUZ YAŞAM

Bilişsel düzeyde öğrenme kabiliyetini arttıran sporun zeka ile ilişkisi oldukça önemli görülüyor. Düzenli olarak spor yapmanın faydalarını bilmeyen yoktur. Bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyan bu aktivite aynı zamanda IQ'yu önemli derecede etkiliyor. Bu yüzden düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmeyin.

TELEFON VE BİLGİSAYARA BAĞLI YAŞAMAK

Uzmanlar, uzun süre telefonla ve bilgisayarla uğraşmanın beyne zarar verdiğini söylüyor. Başta fiziksel anlamda zararlı olan bu davranışlar göz bozukluğu ve zeka geriliğine kadar gidebiliyor. Bu yüzden teknolojik aletler ile çok fazla vakit geçirmemeye özen gösterin.

TELEVİZYON İZLEMEK

Herkes gün içinde fazlasıyla televizyon izliyordur. Peki televizyon izlemenin beyni kötü etkilediğini biliyor musunuz? Uzun süre televizyon izlemek ve tekrar eden görüntülere maruz kalmak beyindeki nöronların tembelleşmesine neden oluyor. Bundan dolayı televizyon izlemeyi azaltmanızda fayda var.

MULTİTASKİNG (ÇOKLU GÖREV) BEYNİN KÜÇÜLMESİNE SEBEP OLUYOR

Aynı anda 2 veya 3 teknolojik alet ile uğraşan kişilerde zeka geriliği tespit edildi. Nörologlar yapılan araştırmalar sonucu, bu kişilerin beyinlerini incelediğinde bilişsel kontrolü sağlayan bölgelerinde, merkezi sinir sisteminde, gri-madde de bir azalma olduğu sonucuna vardı.

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15/12/2022 21:10