NorthernLand, 21. yılını gururla kutluyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan NorthernLand, 21 yıllık başarı dolu geçmişini kutluyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, bu önemli dönüm noktası vesilesiyle yaptığı açıklamada, NorthernLand’ın topluma ve çevreye değer katma misyonuyla büyümeye devam ettiğini ifade etti.

“İnandık ve Başardık”

Koral Bozkurt, 21 yıl önce “kaliteli yaşam alanları” inşa etme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek şu sözlere yer verdi:

“İnandık ve başardık. Her adımda daha çok çalışarak, daha iyisini yapma kararlılığıyla hareket ettik. Binlerce insanımızla ortaklaştık, yüzlerce aileye yuva olduk. Gençliğe, spora, kültüre, çevreye ve hayata değer kattık. Kaliteden, modern yaşamdan ve yüksek standartlardan ödün vermeden bu topraklara olan aidiyetimizi her zaman ön planda tuttuk.”

“Birlikte Başardık”

Northernland’ın başarısının temelinde, takım ruhuyla çalışan ekibin özverisinin yattığını vurgulayan Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu başarının gerçek mimarları; sabah kahvemizi pişiren emekçimizden mimarımıza, tuğlaları ören işçimizden mühendisimize kadar herkesin emeğiyle bu noktaya geldik. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve bize inanan, güvenen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Northernland’ın, 21 yıldır sadece yapılar inşa etmekle kalmadığını, aynı zamanda geleceği tasarlayan bir aile olarak bu ortak sevdayı büyüttüğünü belirten Bozkurt, şirketin yüksek standartlara olan bağlılığının süreceğini vurguladı.

Northernland, KKTC’nin dört bir yanında yükselen projeleriyle kaliteli yaşam alanları sunmaya devam ederek topluma ve ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek.