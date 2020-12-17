Northernland Construction'dan Girne Alsancak'a Lüks Villa Projesi

Northernland Construction Genel Müdürü Taruz Güçlüer ile 2020 yılını ve 2021 yılı beklentilerini anlattı. Taruz Güçlüer, pandemi sürecinde aldıkları önlemleri, yeni yol haritasını ve değişen taleplere karşılık şekillendirdikleri yeni pojeleri açıkladı. Ayrıca Güçlüer, Kıbrıs Emlak Merkezi'ne verdiği röportajda inşaat sektöründe dengeleri değiştirecek yeni projelerin de müjdesini verdi.

İşte o röportaj:

NorthernLAND Construction pandemi sürecini nasıl geçiriyor?

Pandemi elbette tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Biz öncelikle bu şartlar altında faaliyetlerimizi devam ettirmek için kısa ve orta vadeli hedeflerimizi revize ettik. Öte yandan ülke olarak diğer ülkelere göre vaka sayılarında avantajlı bir noktadayız. Bu durumu lehimize kullanmamız lazım diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda üretime, yatırıma ve uluslararası pazarlamaya daha da önem veren bir politika yürüttük ve yürütüyoruz.

Pandeminin ülkemizi etkileyeme başladığı andan itibaren savunmaya geçmek yerine, savunma derken daralma, küçülme ile kaynaklarda ve süreçlerde tasarruf yaparak dengeyi bulmaya çalışmak yerine, pazarlama departmanımızda fakat esas olarak dijital pazarlama faaliyetlerimizde reformlar yaptık, yapıyoruz. Bu doğrultuda dijital pazarlamaya ayırdığımız bütçeyi ciddi bir şekilde artırdık. Dijital pazarlama ve online satışa konsantre olduk. Bu çalışmaların da meyvelerini topladık ve artırarak toplamaya devam ediyoruz.

Mart ayının ortasından Mayıs ayına kadar hükümetimizin verdiği kararla karantinada kaldık. Bu süre biter bitmez bütün devam eden projelerimizin şantiyelerinde tam kapasite çalışmaya başladık. Bunu yaparken çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, ekonomik olarak etki alanımızda bulunan tüm sektörlere katkıda bulunmak, piyasaya destek olmak ve müşterilerimize vermiş olduğumuz sözlerimizi her ne pahasına olursa olsun tutmak temel amacımızdır.

Hangi projelerinizde satışlar devam ediyor ve son durum nasıl?

Grand Sapphire Resort & Residences projemizde satışlar devam ediyor.

Bildiğiniz gibi 1600 konuttan oluşan ve içerisinde 5 yıldızlı bir otelin de bulunduğu, adanın en büyük projesidir. Grand Sapphire Resort & Residences, pandemiye rağmen ilgi görmeye devam ediyor.

Ayrıca Yeni Boğaziçi bölgesine 47 konutluk lüks villa projesi çıktık. Emerald Villas ismini verdiğimiz projede büyük bir ilgi ile karşılaştık. Talep toplama ve lansmanla birlikte bir ay gibi kısa bir süre içerisinde neredeyse projenin yarısını sattık.

Ayrıca Girne Alsancak bölgesine yine bir lüks villa projesi çıkmak üzereyiz. Bu iki villa projesini pandemiden dolayı villa tipi konuta artan talebi karşılamak üzere yaptık. Sonuçlarından şimdilik memnunuz.

Ayrıca adanın en yüksek aslında tek gerçek rezidansı olan NorthernLAND Premier projesi, NorthernPark projesi ile dört yüze yakın ticari ve konut üniteyi müşterilerimize teslim etme aşamasındayız.

Mevcut projelerde sürdürdüğünüz ve planladığınız kampanyalar var mı?

Pazarlama departmanı çok dinamik, her zaman bir kampanya var. Şimdi en yakın yılbaşına yönelik kampanyalar başlamak üzere. Müşterilerimiz bizi dijital platformlardan bizi takip etmeye devam etsinler.

2021 için yatırım yol haritanızda neler var?

2021 için planladığımız yatırımlarının bir kısmına başladık. 2021 yılında da yine Mağusa şehir içi, İskele Long Beach bölgesi ve Girne’de çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam edecek.

Online satışta sektöre hatta ülkeye öncü oldunuz, bu süreçte neler yapıyorsunuz?

Her zorluk bizim bakış açımıza göre bir fırsattır. Pandemi sürecinde de daha önce bahsettiğim gibi pazarlama departmanında reformlar yaptık. Aslında sadece pazarlamada da değil şirketimizi tamamen dijital platformlara taşımak için köklü bir dönüşüm başlattık. Online satış biraz daha zordur ve güvene dayalıdır. Buna rağmen NorthernLAND referansları, daha önceki başarıları ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ve ayrıca pazarlama ve satış süreçlerin dijitalleşmesi, müşterileri online platformda ikna etmek için bize yardımcı oldu.

Pandemi sürecinde gördük ki daireden villaya geçiş talebi artıyor, sizin villa özelinde yeni projeleriniz olacak mı?

Aslında tam da öyle değil. Grand Sapphire Resort and Residences projesi özünde bir apartman projesi olmasına rağmen projeye olan talep azalmadı, pandemiye rağmen talepten memnunuz. Fakat yukarıda da bahsettiğim gibi iki yeni villa projemiz, Emerald Villas ve NorthernLAND Alsancak Villas, satışa çıktı. Bu projeleri yaparken tabi ki iç piyasada pandemi şartlarını göz önünde bulundurduk.

Yeni Boğaziçi bölgesinde satışa çıktığımız Emerald Villas, bahsettiğiniz değişen şartlara NorthernLAND kalitesiyle cevap verecek niteliktedir. Yüksek kalite standartları ve insanların bu dönemde ihtiyaçları olduğu yaşam alanlarını en etkili biçimde bir araya getiriyor. Aynı bakış açısıyla Girne Alsancak’ta başlayacak olan projemiz için de heyecanlıyız. Hedefimiz bahsettiğim gibi bu zor şartları fırsata çevirmek.

Yatırımcıya ve sektöre mesajınız nedir?

Zor bir dönemden geçildiği muhakkak. Ancak dünyadaki gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs’ın durumuna bakıldığında burası bir cennet.

Emlak fiyatlarının istikrarı anlamında da ülkenin doğal güzelliği anlamında da Kuzey Kıbrıs’ın ciddi avantajları var. Bu avantajlar, pandemi dönemindeki yönetim başarısı ile daha da anlam kazandı. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs’taki gayrimenkule ilgi daha da arttı.

Sektör, kaliteyi ve fiyat politikasını, güçlü mimari yapılarla birleştirmeyi başardı. Dünyanın birçok ülkesinden adaya talep var. Pandeminin insanlığa öğrettiği, daha huzurlu, daha güvenli coğrafyalar. Bu anlamda ülkemiz emlak piyasası da bu güven ortamından payını alacaktır. Zaten şu anda var olan ilgi de bunun göstergesi.

Ülkenin bulunduğu konum nedeniyle yatırımcı için ciddi fırsatlar sunuyor. Dünya emlak fiyatlarına bakıldığı zaman hem huzur hem doğal güzellikleri bu kadar uygun fiyata bulmak mümkün değil. Bu avantaj, yeni dönemin yol haritası olacaktır. Kaynak: Kıbrıs Emlak Merkezi

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17/12/2020 12:22